Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|
20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Quest Diagnostics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Quest Diagnostics präsentiert in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,83 Milliarden USD – ein Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quest Diagnostics 2,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,75 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,76 Milliarden USD, gegenüber 11,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.
Analysen zu Quest Diagnostics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Quest Diagnostics Inc.
|164,05
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.