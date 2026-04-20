Ausblick: Quest Diagnostics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quest Diagnostics präsentiert in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,83 Milliarden USD – ein Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quest Diagnostics 2,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,75 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,76 Milliarden USD, gegenüber 11,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at