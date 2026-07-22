Ausblick: Quest Diagnostics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quest Diagnostics wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,82 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Quest Diagnostics 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Quest Diagnostics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden USD im Vergleich zu 2,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,85 Milliarden USD, gegenüber 11,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at