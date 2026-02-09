Quest Diagnostics Aktie

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Quest Diagnostics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quest Diagnostics wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quest Diagnostics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,95 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Quest Diagnostics 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,75 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Quest Diagnostics 2,62 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,81 USD, gegenüber 7,69 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 10,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,87 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.

Analysen zu Quest Diagnostics Inc.

Aktien in diesem Artikel

Quest Diagnostics Inc. 160,35 -0,62%

