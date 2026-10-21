Quest Diagnostics Aktie

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WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Quest Diagnostics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quest Diagnostics wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Quest Diagnostics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden USD im Vergleich zu 2,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,02 Milliarden USD, gegenüber 11,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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