Ausblick: Quest Resource vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Quest Resource wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,001 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,51 Prozent auf 61,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quest Resource noch 70,0 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,262 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 252,5 Millionen USD, gegenüber 288,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at