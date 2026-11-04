Quest Resource Aktie
WKN DE: A2APZJ / ISIN: US74836W2035
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Quest Resource vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Quest Resource stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,115 USD, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 257,0 Millionen USD im Vergleich zu 250,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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