Ausblick: QuidelOrtho gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

QuidelOrtho lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,049 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte QuidelOrtho noch -3,770 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 618,7 Millionen USD – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QuidelOrtho 615,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -16,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at