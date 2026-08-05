QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DNGX / ISIN: US2197981051
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: QuidelOrtho gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
QuidelOrtho lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,049 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte QuidelOrtho noch -3,770 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 618,7 Millionen USD – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QuidelOrtho 615,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -16,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuidelOrtho Corporation Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: QuidelOrtho gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.06.26
|QuidelOrtho looks to sell testing unit as PE circles healthcare companies (Financial Times)
|
27.06.26
|QuidelOrtho looks to sell testing unit as PE circles healthcare companies (Financial Times)
|
04.05.26
|Ausblick: QuidelOrtho informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: QuidelOrtho öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: QuidelOrtho zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu QuidelOrtho Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|QuidelOrtho Corporation Registered Shs
|10,63
|-25,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.