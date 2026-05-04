QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DNGX / ISIN: US2197981051

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: QuidelOrtho informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

QuidelOrtho lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,194 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 658,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 693,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber -16,690 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert worden waren.

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