Ausblick: QuidelOrtho zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

QuidelOrtho wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,421 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,280 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll QuidelOrtho nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 700,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 708,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD aus, während im Fiskalvorjahr -30,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,79 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at