Ausblick: QuinStreet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
QuinStreet wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,198 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei QuinStreet noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 275,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 282,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
