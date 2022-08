Ausblick: QuinStreet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QuinStreet präsentiert in der am 03.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei QuinStreet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll QuinStreet mit einem Umsatz von insgesamt 140,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,10 Prozent verringert.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 576,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 578,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at