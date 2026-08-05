Ausblick: QuinStreet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QuinStreet wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,442 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,36 Prozent auf 360,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 1,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at