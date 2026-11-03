QuinStreet Aktie
WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: QuinStreet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
QuinStreet wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,80 Prozent auf 373,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuinStreet Inc
|
07:01
|Ausblick: QuinStreet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: QuinStreet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: QuinStreet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: QuinStreet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu QuinStreet Inc
Aktien in diesem Artikel
|QuinStreet Inc
|15,50
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.