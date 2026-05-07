Quoin Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41BEM / ISIN: US74907L4095
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Quoin Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor
Quoin Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quoin Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -226,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Quoin Pharmaceuticals nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -7,083 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -522,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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