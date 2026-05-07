Ausblick: Quoin Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Quoin Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quoin Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -226,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Quoin Pharmaceuticals nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -7,083 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -522,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at