Quoin Pharmaceuticals Aktie

Quoin Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BEM / ISIN: US74907L4095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Quoin Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Quoin Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quoin Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -226,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Quoin Pharmaceuticals nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -7,083 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -522,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quoin Pharmaceuticals

mehr Nachrichten