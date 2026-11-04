Quoin Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41BEM / ISIN: US74907L4095
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Quoin Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quoin Pharmaceuticals wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quoin Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,516 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -235,950 USD je Aktie erwirtschaftet.
Quoin Pharmaceuticals soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,076 USD aus. Im Vorjahr waren -522,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quoin Pharmaceuticals
|
04.11.26
|Ausblick: Quoin Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Quoin Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Quoin Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Quoin Pharmaceuticals
Aktien in diesem Artikel
|Quoin Pharmaceuticals
|3,99
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.