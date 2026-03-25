Quoin Pharmaceuticals Aktie

Quoin Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BEM / ISIN: US74907L4095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Quoin Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quoin Pharmaceuticals stellt am 26.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -4,020 USD. Dies würde einen Gewinn von 67,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Quoin Pharmaceuticals -12,490 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -20,155 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -67,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quoin Pharmaceuticals

mehr Nachrichten

Analysen zu Quoin Pharmaceuticals

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Quoin Pharmaceuticals 9,27 12,50% Quoin Pharmaceuticals

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen