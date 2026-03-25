Quoin Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41BEM / ISIN: US74907L4095
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Quoin Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quoin Pharmaceuticals stellt am 26.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -4,020 USD. Dies würde einen Gewinn von 67,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Quoin Pharmaceuticals -12,490 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -20,155 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -67,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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