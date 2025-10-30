Ausblick: R R Kabel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

R R Kabel veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 8,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 20,77 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte R R Kabel einen Umsatz von 18,10 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,87 INR, gegenüber 27,58 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 88,24 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 76,09 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at