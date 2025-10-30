R R Kabel Aktie
ISIN: INE777K01022
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: R R Kabel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
R R Kabel veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 8,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 20,77 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte R R Kabel einen Umsatz von 18,10 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,87 INR, gegenüber 27,58 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 88,24 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 76,09 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu R R Kabel Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: R R Kabel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: R R Kabel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25