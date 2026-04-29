Ausblick: R R Kabel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

R R Kabel stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,60 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte R R Kabel noch 11,43 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll R R Kabel nach den Prognosen von 7 Analysten 26,43 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,18 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 44,75 INR im Vergleich zu 27,58 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 94,17 Milliarden INR, gegenüber 76,09 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at