Ausblick: R R Kabel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

R R Kabel wird am 31.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,85 INR. Dies würde einem Zuwachs von 78,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem R R Kabel 6,07 INR je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,82 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei R R Kabel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,55 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 40,68 INR, gegenüber 27,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 89,22 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 76,09 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at