Ausblick: R Systems International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
R Systems International wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,95 INR je Aktie gegenüber 3,30 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll R Systems International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,58 Milliarden INR im Vergleich zu 4,49 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,33 INR im Vergleich zu 11,09 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 19,70 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 17,42 Milliarden INR.
