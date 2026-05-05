R Systems International Aktie
WKN DE: A3CVW4 / ISIN: INE411H01032
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: R Systems International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
R Systems International wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,26 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll R Systems International in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,08 Milliarden INR im Vergleich zu 4,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,17 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,73 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 25,22 Milliarden INR, gegenüber 19,58 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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