Ausblick: R Systems International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

R Systems International wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,26 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll R Systems International in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,08 Milliarden INR im Vergleich zu 4,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,17 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,73 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 25,22 Milliarden INR, gegenüber 19,58 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at