Ausblick: Rackspace Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rackspace Technology wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,036 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 672,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rackspace Technology einen Umsatz von 685,6 Millionen USD eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,207 USD, gegenüber -3,820 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,68 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,74 Milliarden USD generiert worden waren.

