Ausblick: Radcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Radcom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Radcom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,5 Millionen USD – ein Plus von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Radcom 16,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, gegenüber 0,430 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 71,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 61,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

