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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Radcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Radcom gibt am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,060 USD aus. Im letzten Jahr hatte Radcom einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,5 Millionen USD gegenüber 18,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,355 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 58,6 Millionen USD, gegenüber 71,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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