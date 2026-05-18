Ausblick: Radcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Radcom präsentiert am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Radcom 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD im Vergleich zu 0,710 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 78,1 Millionen USD, gegenüber 71,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at