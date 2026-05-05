Ausblick: Radian Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Radian Group lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Radian Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 377,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 318,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at