Radian Group Aktie
WKN: 885069 / ISIN: US7502361014
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Radian Group präsentiert Quartalsergebnisse
Radian Group wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Radian Group 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 96,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 596,0 Millionen USD gegenüber 303,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,20 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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