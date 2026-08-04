Radian Group Aktie

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WKN: 885069 / ISIN: US7502361014

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Radian Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Radian Group präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,34 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,37 Prozent erhöht. Damals waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 75,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 556,6 Millionen USD gegenüber 318,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,04 USD aus. Im Vorjahr waren 4,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 2,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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