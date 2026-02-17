Ausblick: Radian Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radian Group wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 300,7 Millionen USD – ein Minus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Radian Group 315,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,25 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,92 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

