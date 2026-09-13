Radiant Logistics Aktie
WKN DE: A1H7BU / ISIN: US75025X1000
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13.09.2026 07:01:06
Ausblick: Radiant Logistics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Radiant Logistics gibt am 14.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,065 USD. Dies würde einer Verringerung von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Radiant Logistics 0,100 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 231,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Radiant Logistics einen Umsatz von 220,6 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,295 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,350 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 903,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 902,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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