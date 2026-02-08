Radiant Logistics Aktie
Ausblick: Radiant Logistics legt Quartalsergebnis vor
Radiant Logistics wird am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,059 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 235,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 264,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 919,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 902,7 Millionen USD im Vorjahr.
