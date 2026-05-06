Ausblick: Radware mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Radware stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 78,7 Millionen USD – ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Radware 72,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 328,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 301,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at