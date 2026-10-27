Radware Aktie

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WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Radware stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Radware lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Radware die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,293 USD. Dies würde einem Zuwachs von 125,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Radware 0,130 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 83,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 332,3 Millionen USD im Vergleich zu 301,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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