Ausblick: Raia Drogasil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Raia Drogasil lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass Raia Drogasil für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Raia Drogasil in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,36 Milliarden USD im Vergleich zu 1,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,194 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 9,74 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at