Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Analysen im Überblick
|
29.01.2026 23:18:00
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Raiffeisen wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,900 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 41,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,96 Milliarden EUR aus.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,68 EUR, gegenüber 3,19 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,51 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,42 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
29.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime mittags in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)