Ausblick: Raiffeisen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Raiffeisen wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,780 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Raiffeisen in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,63 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,80 EUR, während im vorherigen Jahr noch 3,82 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,39 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,02 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at