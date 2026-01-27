Ausblick: Rainbow Childrens Medicare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rainbow Childrens Medicare wird am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,15 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rainbow Childrens Medicare 6,76 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,45 Milliarden INR gegenüber 3,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 27,53 INR, gegenüber 23,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 17,07 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,16 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at