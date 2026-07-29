Ausblick: Rainbow Childrens Medicare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rainbow Childrens Medicare lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rainbow Childrens Medicare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Rainbow Childrens Medicare 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,35 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rainbow Childrens Medicare 3,53 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,54 INR im Vergleich zu 27,41 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 19,99 Milliarden INR, gegenüber 17,03 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at