Rainbow Childrens Medicare Aktie

Rainbow Childrens Medicare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNJC / ISIN: INE961O01016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Rainbow Childrens Medicare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rainbow Childrens Medicare lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rainbow Childrens Medicare die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Rainbow Childrens Medicare 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,35 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rainbow Childrens Medicare 3,53 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,54 INR im Vergleich zu 27,41 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 19,99 Milliarden INR, gegenüber 17,03 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rainbow Childrens Medicare Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Rainbow Childrens Medicare Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rainbow Childrens Medicare Limited Registered Shs 144A Reg S 1 495,05 1,93% Rainbow Childrens Medicare Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ausverkauf im Chipsektor setzt sich fort: ATX beendet Handel im Minus -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen