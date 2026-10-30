Rainbow Childrens Medicare Aktie

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WKN DE: A3DNJC / ISIN: INE961O01016

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Rainbow Childrens Medicare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rainbow Childrens Medicare äußert sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass Rainbow Childrens Medicare für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,25 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,41 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,35 Milliarden INR gegenüber 4,45 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 32,62 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,41 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 20,56 Milliarden INR, gegenüber 17,03 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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