Raisio Aktie
WKN: 894234 / ISIN: FI0009800395
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Raisio gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Raisio öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,033 EUR je Aktie gegenüber 0,030 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 58,6 Millionen EUR gegenüber 57,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 EUR im Vergleich zu 0,150 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 231,7 Millionen EUR, gegenüber 224,2 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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