Raisio PlcShs -V- Aktie
WKN: 899738 / ISIN: FI0009002943
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Raisio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Raisio wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,040 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Raisio ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,040 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,63 Prozent auf 56,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Raisio noch 54,5 Millionen EUR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 230,1 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 224,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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