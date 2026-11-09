Ausblick: Raisio präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raisio wird am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,047 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 58,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 56,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,143 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 229,4 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 224,2 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net