Ausblick: Raisio veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Raisio wird am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Raisio in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 58,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 57,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,150 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 231,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 224,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at