Ausblick: Raisio zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Raisio wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,047 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 58,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 56,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,143 EUR, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 229,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 224,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net