Ausblick: RAKUS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RAKUS wird am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass RAKUS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,31 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll RAKUS nach den Prognosen von 5 Analysten 14,58 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,78 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 33,71 JPY, gegenüber 22,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 59,84 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,90 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

