Rakuten Bank Aktie

Rakuten Bank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rakuten Bank,Ltd Registered gibt am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 140,97 JPY. Im Vorjahresquartal waren 98,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 50,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 417,95 JPY, gegenüber 418,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 207,55 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 254,67 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs 34,80 -1,69% Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen