Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rakuten Bank,Ltd Registered wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 95,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Rakuten Bank,Ltd Registered einen Gewinn von 64,33 JPY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 39,00 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 399,36 JPY im Vergleich zu 291,03 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 183,59 Milliarden JPY, gegenüber 183,69 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at