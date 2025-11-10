Rakuten Bank Aktie

Rakuten Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rakuten Bank,Ltd Registered wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 95,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Rakuten Bank,Ltd Registered einen Gewinn von 64,33 JPY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 39,00 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 399,36 JPY im Vergleich zu 291,03 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 183,59 Milliarden JPY, gegenüber 183,69 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Rakuten Bank,Ltd. Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs 44,80 -1,32% Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen