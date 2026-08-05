Rakuten Bank Aktie

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WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rakuten Bank,Ltd Registered öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 117,60 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rakuten Bank,Ltd Registered 96,48 JPY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 45,98 Milliarden JPY gegenüber 57,32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,78 Prozent.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 454,24 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 418,76 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 209,86 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 254,67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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