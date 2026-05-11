Rakuten Bank Aktie

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WKN DE: A3D9Y7 / ISIN: JP3967220009

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rakuten Bank,Ltd Registered lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 100,58 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 89,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 14,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 52,47 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,92 Milliarden JPY aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 408,33 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 291,03 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 173,34 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 183,69 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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