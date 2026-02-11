Ausblick: Rakuten gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rakuten lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rakuten die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -5,910 JPY. Das entspräche einem Verlust von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -5,610 JPY erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 661,61 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Rakuten für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 646,15 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -65,295 JPY je Aktie, gegenüber -75,610 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 2.463,15 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2.279,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at